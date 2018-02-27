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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Letonya'ya 79-70 Mağlup Oldu

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMIMIZ, LETONYA'YA 79-70 MAĞLUP OLDU

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya 79-70 mağlup oldu ve dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 00:00
Puan Ver : A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Letonya'ya 79-70 Mağlup Oldu(6/10)2

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya 79-70 mağlup oldu ve dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Riga Arena'da oynanan karşılaşmaya ay-yıldızlılar, Ali Muhammed, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Furkan Aldemir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Düşük tempoda başlayan mücadelenin ilk dakikalarında Ali Muhammed ile üç sayı çizgisinin gerisinden iki isabet bulan milliler, 3'üncü dakikada 6-2'lik üstünlüğü eline aldı. Tempoyu yükselttiği bölümlerde hücumda kolay basketler bulan ay-yıldızlılar, buna karşın ikili oyun savunmasında zorlanınca skora denge geldi: 10-10. Dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunun ritmini eline alan milliler, ilk çeyreği de 21-14 önde kapattı.

İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADIK

İkinci çeyreğin başında özellikle savunmadaki direnciyle rakibine kolay sayı şansı vermeyen A Milli Takım, 13'üncü dakikada 11 sayılık farkı yakaladı: 25-14. Meiers ve Smits'in basketleriyle skor üreten ev sahibi ekip, son dakikaya girilirken farkı 4 sayıya indirdi: 33-29. Ancak mücadelenin ilk yarısını milliler 36-32 önde tamamladı.

LETONYA ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA GERİ DÖNDÜ

Üçüncü periyota iyi başlayan Letonya, pota altından bulduğu iki basketle skorda dengeyi yakaladı: 36-36. Mola alan ay-yıldızlılar, ara sonrasında hücumda Ali Muhammed ve Sertaç Şanlı ikilisiyle skor kaydetti. Melih Mahmutoğlu'nun üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle rakibinin serisine son veren milliler, buna karşın son 10 dakikalık bölüme ise 57-54 geride girdi. Karşılaşmanın dördüncü periyotuna Lomazs ve Peiners ikilisinin basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, 32'nci dakikada durumu 61-54 yaptı. Mola alan ay-yıldızlılar, ara sonrasında hücumda Metin Türen ve Ege Arar ile skor üretmesine karşın savunmada rakibini durduramadı. Büyük bir çekişmeye sahne olan son bölümde Ali Muhammed'in üç sayılık basketiyle milliler bitime 1.5 dakika kala farkı 6 sayıya indirdi: 72-66. Ancak A Milli Takım, son bölümde rakibinin bulduğu sayılarla karşılaşmadan 79-70 yenilgiyle ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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