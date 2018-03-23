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A Milli Futbol Takımımız İrlanda Cumhuriyeti ile Karşılaşacak

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ İRLANDA CUMHURİYETİ İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Tarih : 23 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : A Milli Futbol Takımımız İrlanda Cumhuriyeti İle Karşılaşacak(10/10)6

Teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20.30'da başlayacak

11'LER BELLİ OLDU

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Hasan Ali, Serdar, Çağlar, Gökhan Gönül, Okay, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk Tosun

İRLANDA CUMHURİYETİ: Doyle, Coleman, Duffy, Maguire, Rice, McClean, Hendrick, Browne, Hogan, Long, Hourihane

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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