A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ İRLANDA CUMHURİYETİ İLE KARŞILAŞACAK
A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20.30'da başlayacak
11'LER BELLİ OLDU
TÜRKİYE: Volkan Babacan, Hasan Ali, Serdar, Çağlar, Gökhan Gönül, Okay, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk Tosun
İRLANDA CUMHURİYETİ: Doyle, Coleman, Duffy, Maguire, Rice, McClean, Hendrick, Browne, Hogan, Long, Hourihane
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Macron Sert Konuştu: Eski Rus Ajan Skripal Ve Kızını Rusya Zehirledi
- Ab'nin Küstah Türkiye Çıkışı Varna Zirvesi Öncesi İpleri İyice Gerdi
- Zeytin Dalı Harekatı'nın İkinci Gününde Şehit Olan Uzman Çavuşun Naaşına Ulaşıldı
- Dışişleri Bakanlığından, Ab'nin Türkiye Kararına Kınama Mesajı
- Amerika'da 13 Yaşındaki Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Öğretmen Tutuklandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar