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A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti İle Karşılaşacak

A MİLLİ TAKIM, İRLANDA CUMHURİYETİ İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık maçı oynayacak.

Tarih : 21 Aralık 2017, 18:20
Puan Ver : A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti İle Karşılaşacak(7/10)3

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyieti ile karşılaşacak.

ZORLU MÜCADELE 23 MART 2018'DE ANTALYA'DA OYNANACAK

Antalya Stadyumu'nda 23 Mart 2018 Cuma günü yapılacak özel karşılaşmanın saati ise daha sonra açıklanacak. Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların ikisini ay-yıldızlılar kazanırken, rakip takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç ise berabere bitti. Milliler'in 15 golüne İrlanda Cumhuriyeti 27 golle karşılık verdi.

SON MAÇI AY-YILDIZLILAR KAZANMIŞTI

İki takım son kez 25 Mayıs 2014 tarihinde özel maçta Dublin'de karşılaşmış, ay-yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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