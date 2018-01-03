A MİLLİ TAKIM, ÖZEL MAÇTA İRAN İLE KARŞILAŞACAK
A Milli Futbol Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası finallerine katılacak olan İran ile hazırlık maçı oynayacak.
İran Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan görüşmeler neticesinde A Milli Takımlar arasında 2018 FIFA Dünya Kupası finalleri öncesi özel bir maç yapılması için prensip anlaşmasına varıldı. İki ülke en geç mayıs ayının son haftasında karşılaşacak.
MÜSABAKANIN TARİHİ VE YERİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK
Rusya'daki Dünya Kupası finallerinde B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek İran ile yapacağımız müsabakanın tarihi ve yeri ise daha sonra açıklanacak.
AY-YILDIZLILAR İRAN İLE SON OLARAK 1974 YILINDA KARŞILAŞTI
A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar Türkiye, İran ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı, attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Ay-Yıldızlılar, İran ile son olarak 20 Ocak 1974'te deplasmanda karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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