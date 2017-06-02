A Milli Takım'ın 5 Haziran'da Makedonya ile oynayacağı özel, 11 Haziran'da Kosova ile yapacağı 2017 FIFA Dünya Kupası Eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.



A Milli Takım'ın 5 Haziran'da Makedonya ile oynayacağı özel, 11 Haziran'da Kosova ile yapacağı 2017 FIFA Dünya Kupası Eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Alanya'dan Emre Akbaba (25), Trabzon'dan Yusuf Yazıcı (20) ve Altınordu kalecisi Berke Özer'i (17) ilk kez aday kadroya çağırdı. Berke, A Milli Takım'a çağrılan 2000 sonrası doğumlu ilk futbolcu oldu. Milliler yarın Riva'da toplanacak.







İŞTE ADAY KADRO:



KALECİLER: Berke Özer (Altınordu), Harun Tekin (Bursa), Volkan Babacan (Başakşehir)



SAVUNMA: Gökhan Gönül, Caner Erkin (Beşiktaş), Kaan Ayhan (F.Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, H.Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı (F.Bahçe), Ahmet Çalık, Semih Kaya (G.Saray), Çağlar Söyüncü (Freiburg)



ORTA SAHA: Ozan Tufan, Volkan Şen (F.Bahçe), Selçuk İnan (G.Saray), Emre Mor (B.Dortmund), Serdar Gürler (G.Birliği), Deniz Türüç (Kayseri), Emre Akbaba (Alanya), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Çolak (Deportivo), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Trabzon), Arda Turan (Barcelona), Cengiz Ünder (Başakşehir)



FORVET: Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Villarreal), Yunus Mallı (Wolfsburg)







kaynak:sabah



