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A400M Taşıma Uçaklarının Bakımları Kayseri'de Yapılacak! 1,8 Milyon Euro Cepte Kalacak

A400M TAŞIMA UÇAKLARININ BAKIMLARI KAYSERİ'DE YAPILACAK! 1,8 MİLYON EURO CEPTE KALACAK

Ulaştırma uçağı A400M'lerin bakımları artık İspanya'da değil Kayseri'de yapılacak. Bakımlar için İspanya'ya verilen 1,8 milyon euro ise cepte kalacak.

Tarih : 27 Şubat 2018, 08:30
Puan Ver : A400M Taşıma Uçaklarının Bakımları Kayseri'de Yapılacak! 1,8 Milyon Euro Cepte Kalacak(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretlerinde, Cumhurbaşkanlığı araçlarının taşınması için A-400M Atlas Stratejik Ulaştırma uçağını kullanması uçağa talebi artırdı. Türkiye'nin A400-M uçaklarının bakımı kabiliyetini kazanmasıyla, uçakların 2019'da başlayacak ağır bakımları için de gerekli altyapı oluşturulmuş oldu. Bu başarı, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere A-400M kullanıcısı diğer ülkelere de model oldu. Türkiye, ilk 2 uçağın bakımı için İspanya'ya 1.8 milyon euro ödemişti. Bundan sonraki süreçte üretimi tamamlanmış uçakların konfigürasyonunun güncellenmesi için Airbus ile ortak çalışma yapılması planlanıyor. Türkiye, Airbus'ın üretim ortağı olduğu A-400M projesine yaptığı katkılar üzerine, üretimden daha fazla pay istiyor.

TÜRKİYE AYRICALIKLI ÜLKE

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Bu tablo aynı zamanda Türkiye'nin ayrıcalıklı bir ülke haline gelmiş olduğunun, üst düzey yetenek ve kapasitelere ulaşmış olduğunun da bir göstergesidir" dedi. Airbus Türkiye Temsilcisi Can Genç ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapmış olduğu dış seyahatlerde uçağı götürüyor. Uçağın dış ülkelere satışı da Sayın Cumhurbaşkanının katkılarıyla gerçekleşecek. Biz de bundan büyük mutluluk duyacağız. Ayrıca bu uçakların Afrin'deki Zeytin Dalı harekatına sağlayacağı her destek bizim için gurur kaynağıdır" diye konuştu.

KALİTE VE FİYATTA KİMSE TÜRKİYE İLE YARIŞAMAZ

"Cumhurbaşkanımız bu uçağı kullandığında, uçağın bu fonksiyonları görülüyor ve gittiği ülkelerde reklamı oluyor" diyen Bakan Canikli, gelinen noktada Türkiye'nin ürettiği savunma ürünleriyle, kalite ve fiyat dengesi konusunda hiçbir ülkenin yarışamayacağını söyledi. Canikli, "Bu konuda iyi bir ivme yakaladık ve bunu bütün alanlarda görebiliyoruz" diye konuştu. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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