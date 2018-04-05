AB BAKANI ÖMER ÇELİK'TEN YUNAN BAKAN'A SERT YANIT: AKILSIZ
Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'un skandal açıklamalarına sert yanıt veren AB Bakanı Ömer Çelik, "Yunan Bakanın açıklamalarına baktığımızda akıldan yoksun olduğunu gördük." dedi.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa temasları kapsamında Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Bakan Çelik açıklama yaptı.
ÇELİK'TEN YUNAN BAKANA: AKILSIZ!
Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'un skandal açıklamalarına sert yanıt veren AB Bakanı Ömer Çelik, "Yunan Bakanın açıklamalarına baktığımızda akıldan yoksun olduğunu gördük. Bizim önümüze Doğu Akdeniz olayı tek taraflı olarak getiremezler. Bu süreçte suçlu olan Rum tarafıdır. AB mahalle dayanışmasına döndü. Varna zirvesi sonrası alınan kararlara riayet edilmesi gerekir" diye konuştu. AB'ye YPG resti çeken Bakan Çelik, "Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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