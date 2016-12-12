Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

ab ile küba arasında tarihi anlaşma!

AB İLE KÜBA ARASINDA TARİHİ ANLAŞMA!

AB ve Küba arasında siyasi diyalog ve işbirliği anlaşması imzalandı. Küba AB ile bu anlaşmayı imzalamayan tek Latin Amerika ülkesiydi.

Tarih : 12 Aralık 2016, 16:20
Puan Ver : Ab İle Küba Arasında Tarihi Anlaşma!(7/10)6


AB ve Küba, tarihte ilk kez siyasi diyalog ve işbirliği anlaşması imzaladı.



Russia Today'in haberine göre; Küba, AB ile bu anlaşmayı imzalamayan tek Latin Amerika ülkesiydi. Anlaşma, AB üyesi ülkeler ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla arasında bugün imzalandı.



Politik Diyalog ve İşbirliği Anlaşması, onay için Avrupa Parlamentosu, üye ülkelerin meclisleri ve Küba Meclisi'ne gönderilecek. Küba ile AB arasında normalleşme anlaşması Mart ayında imzalanmıştı, fakat anlaşma Birliğin 28 üyesinin onayını bekliyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ab  İle  Küba  Arasında  Tarihi  Anlaşma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER