Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi

ab ingiltere'den 4 şey istiyor

AB İNGİLTERE'DEN 4 ŞEY İSTİYOR

AB Konseyi Başkanı Tusk, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine ilişkin önceliklerini açıkladı.

Tarih : 31 Mart 2017, 16:07
Puan Ver : Ab İngiltere'den 4 Şey İstiyor(5/10)3


AB Konseyi Başkanı Tusk, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine ilişkin önceliklerini açıkladı.



Tusk, "Bizim görevimiz, vatandaşlarımız, işletmelerimiz ve üye devletlerimiz için Brexit'ten kaynaklanabilecek belirsizliği ve aksaklıkları en aza indirgemektir. Sadece ve sadece çekilme konusunda yeterli ilerleme kaydettiğimizde geleceğe dair iş birliğini konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Ab  İngiltere  Den  4  Şey  İstiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER