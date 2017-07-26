Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı Ömer Çelik; AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE'DE DARBEYAPMASINA RAĞMEN TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEDİNİZ"

Taplantıda AB'nin FETÖ'ye verdiği desteği eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "Biz terör örgütü olarak görüyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), terör örgütü ilan etti. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), terör örgütü ilan etti. Biz terör örgütü olarak ilan ettik ve tedbir alıyoruz. Ama AB bunu (FETÖ), Türkiye'de darbe yapmasına rağmen bir terör örgütü olarak görmediği için onlara yönelik attığımız her adımı hukukun ihlali olarak görüyor. Sorun burada, nasıl gördüğüne bağlı. Darbenin hemen arkasında da aynı anlayış vardı, şimdi de aynı anlayış var." diye konuştu.

HAHN TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Toplantı sırasında söz alan Hahn ise, Tükiye'de basın özgürlüğü olmadığını issia ederek, hükümetin gazetecileri hapse attığını iddia ederek FETÖ'cü gazetecileri savundu.

FETÖ'CÜ BOZKURT'U RETWEET ETTİ

Hahn'ın konuşmasının ardından bir tweet atan FETÖ'nün kaçak teröristlerinden Abdullah Bozkurt, Hahn'a övgüler yağdırarak teşekkür etti.

Hahn ise toplantı bittikten dakikalar sonra Bozkurt'un bu tweetini retweet ederen takipçileriyle paylaştı.

RUS BÜYÜKELÇİ SUİKASTINI "HABER VERMİŞTİ"

FETÖ'cü Abdullah Bozkurt, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a geçtiğimiz yıl FETÖ'cü bir polis tarafından düzenlenen suikast öncesi attığı tweette "Türkiye'de büyükelçiler artık güvende değil" diyerek örgütü ele vermişti.

Kaynak: haberinburada