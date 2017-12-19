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Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
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AB Komisyonu'ndan IKEA'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

AB KOMİSYONU'NDAN IKEA'YA VERGİ KAÇAKÇILIĞI SORUŞTURMASI

Avrupa Birliği Komisyonu, mobilya devi IKEA'nın vergi kaçırdığına dair iddialara soruşturma başlattı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 14:40
Puan Ver : Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması(7/10)3

Avrupa Birliği (AB), 1 milyar civarındaki vergiyi ödememekle suçlanan Hollandalı IKEA'yla ilgili resmi soruşturma başlattı.

1 MİLYAR DOLARLIK VERGİYİ ÖDEMEKTEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre şirket, Hollanda, Lüksemburg ve Liechtenstein'daki şirketleri üzerinden vergi avantajlarını kullanarak 2009-2014 yılları arasında 1 milyar dolarlık vergiyi ödemekten kaçmakla suçlanıyor.

Komisyon, resmi soruşturma kapsamında Hollanda'daki vergi avantajları yoluyla IKEA'nın yasaları ihlal edip etmediğini araştıracak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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