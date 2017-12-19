AB KOMİSYONU'NDAN IKEA'YA VERGİ KAÇAKÇILIĞI SORUŞTURMASI
Avrupa Birliği Komisyonu, mobilya devi IKEA'nın vergi kaçırdığına dair iddialara soruşturma başlattı.
Avrupa Birliği (AB), 1 milyar civarındaki vergiyi ödememekle suçlanan Hollandalı IKEA'yla ilgili resmi soruşturma başlattı.
1 MİLYAR DOLARLIK VERGİYİ ÖDEMEKTEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre şirket, Hollanda, Lüksemburg ve Liechtenstein'daki şirketleri üzerinden vergi avantajlarını kullanarak 2009-2014 yılları arasında 1 milyar dolarlık vergiyi ödemekten kaçmakla suçlanıyor.
Komisyon, resmi soruşturma kapsamında Hollanda'daki vergi avantajları yoluyla IKEA'nın yasaları ihlal edip etmediğini araştıracak.
Kaynak: haberinburada
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