AB RAPORUNA TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ: VAHİM BİR DURUM!
Son Dakika! Avrupa Komisyonunun Türkiye raporunda FETÖ tehdidine değinilmemesine Dışişleri'nden "Vahim bir eksiklik" tepkisi geldi.
AB Komisyonunun Türkiye raporuna Dışişleri'nden sert tepki geldi. Konuyala ilgili yapılan açıklamada "AB'nin Türkiye'nin içinden geçtiği süreci anlamadığı tepkidir. Raporda FETÖ tehdidine değinilmemesi vahim bir eksiklik. Başta PKK, DAEŞ ve FETÖ olmak üzere terörle mücadele ediyoruz" denildi.
Avrupa Birliği Komisyonu, 2018 Türkiye İlerleme Raporu'nu yayınlamış, raporda, FETÖ için ilk kez terör örgütü ifadesi kullanılmıştı.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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