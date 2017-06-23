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ab rusya'ya yaptırımları 6 ay daha uzattı

AB RUSYA'YA YAPTIRIMLARI 6 AY DAHA UZATTI

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:37
Puan Ver : Ab Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı(6/10)7


Brüksel'de devam etmekte olan AB Lider Zirvesi sırasında Twitter hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların uzatılmasına karar verildiğini bildirdi.



Tusk mesajında, "Anlaşma sağlandı. Rusya'nın Minsk Anlaşması'nı uygulamaktaki yetersizliği nedeniyle AB ekonomik yaptırımları uzatacak." ifadelerini kullandı.



Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.



 



kaynak:milliyet








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