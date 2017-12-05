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AB Temsilcisi Sordu: Washington'u Aramak İstediğimizde Kimi Arayalım

AB TEMSİLCİSİ SORDU: WASHİNGTON'U ARAMAK İSTEDİĞİMİZDE KİMİ ARAYALIM

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD yönetimindeki dağınıklığa atıfta bulunarak, "Washington'u aramak istediğimizde kimi arayalım?" diye sordu.

Tarih : 05 Aralık 2017, 01:10
Puan Ver : Ab Temsilcisi Sordu: Washington'u Aramak İstediğimizde Kimi Arayalım(6/10)2

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasının ardından Washington'la nasıl diyalog kurduğuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"WASHINGTON'U ARAMAK İSTEDİĞİMİZDE KİMİ ARAYALIM?"

ABD ile tüm seviyelerde "tek ses" konuştuklarını söyleyen Federica Mogherini, "Henry Kissinger'ın (eski ABD Dışişleri Bakanı) şakasıydı zannedersem. 'Avrupa'yı aramak istesem kimi arayayım?' derdi. Şimdi ABD'de Avrupa'nın numarası var. Sorma sırası bizde; Washington'u aramak istediğimizde kimi arayalım? Ancak yine de sık sık görüşüyoruz ve bir takım sorunlar üzerinde hala beraber çalışıyoruz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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