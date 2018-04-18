Lüks Aracının İçinde, Alacaklısı Tarafından Kurşuna Dizildi
Erken Seçim Zirvesi Sonra Erdi! Açıklama Bekleniyor
Dünya Kupası İçin Rekor Sayıda Bilet Satıldı
Facebook Skandalı Yetmedi, Bir De Sanal Para İşine Giriyor
Göztepeli Demba Ba'ya Piyango Vurdu
Fetö'den Gözaltına Alınan Kaymakam Tutuklandı!
Erdoğan İle Bahçeli'nin Erken Seçim Zirvesi Başladı!
Hayranlarına Müjdeyi Verdi: Dünya Kupasına Gidiyorum
7 Kişi 2 Kişiye Saldırdı, Kimse Karışmazken Kavgayı Kadınlar Ayırdı!
Fsm Köprüsü Girişinde Kaza! Trafik Tamamen Durdu
Borç Batağındaki Yıldız Holding, Gayrimenkullerini İpotekleyecek
2 Saat Bedava Dediler, Binlerce Turist Akın Etti
Kazayı Gören Bakan Konvoyunu Durdurup Yaralılarla İlgilendi
3 Günlük Tatili Duyan Koştu! Otobüslerde Yer Kalmadı
Tır'la 9 Aracı Ezip Geçti, İfadesi Şoke Etti: Öksürdüm Gözüm Karardı
Ab Ülkesi Bulgaristan, Ülkelerinde Pahalı Olan İlaçları Edirne'den Alıyor
Sırılsıklam'ın Ünlü Oyuncusu, Trafikte Dehşet Saçtı!
Atanamayınca İntihar Eden Öğretmen Merve'nin Arkadaşları Konuştu
Alacaklısının Kimliğini Pankart Yapıp Sokak Sokak Dolaştı
Ab'nin Türkiye Raporuna Türkiye'den Sert Tepki: Pazarlığın Ürünü!

AB Ülkesi Bulgaristan, Ülkelerinde Pahalı Olan İlaçları Edirne'den Alıyor

AB ÜLKESİ BULGARİSTAN, ÜLKELERİNDE PAHALI OLAN İLAÇLARI EDİRNE'DEN ALIYOR

Bulgaristan'da yaşayan bazı vatandaşlar, ülkelerinde pahalı olan kanser ilaçları başta olmak üzere bir çok ilacını kara sınırı olan Edirne'den alıyor.

Tarih : 18 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Ab Ülkesi Bulgaristan, Ülkelerinde Pahalı Olan İlaçları Edirne'den Alıyor(8/10)4

Bulgaristan'da yaşayan bazı vatandaşlar, ülkelerinde pahalı olan kanser ilaçları başta olmak üzere bir çok ilacını kara sınırı olan Edirne'den alıyor. Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere sınır kapılarından Edirne'ye gelen Bulgar vatandaşlar, kent merkezindeki eczanelerden ellerinde reçetelerle ilaçlarını alarak ülkelerine geri dönüyor.

"AB'YE GİRİNCE FİYATLAR FIRLADI"

Eczacı Şükrü Ciravoğlu, İHA'ya yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ve dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'daki ilaç fiyatlarının, AB düzeyine çıkmasıyla birlikte komşu ülkedeki ilaç bedellerinin Türkiye'den pahalı olduğunu belirterek, "Bulgaristan vatandaşları pahalı ilaçları Edirne'den alıyor. Bulgaristan Avrupa Birliğine girdikten sonra orada oluşan fiyat politikaları nedeniyle Bulgaristan'daki ilaç fiyatlarının Avrupa Birliği düzeyine çıkması bizde de Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri nedeniyle fiyatların düşük seviyede kalması makasın giderek açılmasına neden oldu. Genellikle 3'te bir ya da bir bölü 2 fiyat düşüklüğü oluştu, Türkiye ile Bulgaristan arasında. Bu durum sıradan ilaçlar için çok önemli olmamakla birlikte zorunlu hastalıkların tedavisinde ve kanser tedavisinde kullanılan pahalı ilaçların temininde Bulgar vatandaşlar için ciddi sıkıntı yaratıyor. Bu alanda eczanelerimizden talep görmekteyiz. Bireysel, reçeteli tedavileri için Edirne'ye gelip ilaçlarını temin etmekte" dedi.

"BULGARİSTAN'DA 140, TÜRKİYE'DE 70 EURO"

Bulgaristan'da bulunamayan ilaçların da Edirne'de talep gördüğünü ifade eden Ciravoğlu, "Bulgaristan'dan 140 Euro'ya aldığınız bir ilacı buradan en fazla 70 Euro'ya temin edebiliyorsunuz. Buda bir tercih nedeni oluyor. Zorunlulukta tabii. Ekonomik sıkıntılar var. Sıkıntı her yerde var. insanlar çözüm yolu arıyor. Haftada 30-40 Bulgar vatandaş Edirne genelinden büyük küçük çapta ilaç almakta. Bulgaristan'da bulunamayan ilaçların alımı da söz konusu. Bizim ilaç skalamız geniş" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ab  Ülkesi  Bulgaristan  Ülkelerinde  Pahalı  Olan  İlaçları  Edirne  Den  Alıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER