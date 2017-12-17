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AB üyeleri Kudüs için kararlı: Tutumumuz değişmeyecek

AB ÜYELERİ KUDÜS İÇİN KARARLI: TUTUMUMUZ DEĞİŞMEYECEK

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, AB'nin Kudüs'e ilişkin pozisyonunun değişmeyeceğini belirtti ve iki devletli çözüm istedi.

Tarih : 17 Aralık 2017, 14:30
Puan Ver : Ab Üyeleri Kudüs İçin Kararlı: Tutumumuz Değişmeyecek(5/10)1

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinde, birliğin Kudüs konusundaki pozisyonunun değiştirilmemesine karar verildi.

28 AB ÜLKESİ BİR ARAYA GELDİ

Üye sayısı 28 olan AB'nin devlet ve hükümet başkanları, Brexit, sığınmacılar, Kudüs, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konuları görüşmek üzere Brüksel'de AB Konseyi binasında toplandı.

Zirvenin ilk günü sonunda yayımlanan sonuç bildirgesinde, üye ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) projesinin uygulamaya konulmasından duyulan memnuniyet belirtildi.DAHA FAZLA ÇALIŞMA ÇAĞRISI YAPILDI

Avrupa Savunma Fonu konusunda daha fazla çalışma çağrısı yapılarak, Avrupa Savunma Sanayisi Geliştirme Programının 2018'de hızlı bir şekilde kabul edilmesi istendi.

"İklim Değişikliği" başlığı altında ise AB ve üye devletlerin Paris anlaşmasının tam ve hızlı bir şekilde uygulanması yükümlülüğüne bağlı olduğu, iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynamaya devam edeceği aktarıldı."İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLIYIZ"

Sonuç bildirgesinin sonunda Kudüs'e değinilerek, "AB, iki devletli çözüme olan güçlü bağlılığını ve bu bağlamda AB'nin Kudüs'e ilişkin pozisyonunun değişmeyeceğini teyit eder." ifadesine yer verildi.

AB, Kudüs'ün 1967 sınırlarında iki devletin de başkenti olmasını destekliyor. AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine tek taraflı adımlardan kaçınılmasını ve Kudüs'ün statüsünün müzakereler neticesinde belirlenmesini istiyor.

Zirvenin son gününde liderler, Brexit ve ekonomi konularını ele alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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