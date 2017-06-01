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ab ve çin, abd'ye karşı birleşti

AB VE ÇİN, ABD'YE KARŞI BİRLEŞTİ

Başkan Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını duyurmasına saatler kala, Çin ve AB'den sürpriz bir hamle geldi. Ortak açıklama üzerinde uzlaşan taraflar, anlaşmanın hiç olmadığı kadar önemli bir zorunluluk olduğunu vurguluyor. BBC, taslak metni görüntüledi.

Tarih : 01 Haziran 2017, 08:50
Puan Ver : Ab Ve Çin, Abd'ye Karşı Birleşti(10/10)7


Çin ve Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın Perşembe günü hakkındaki nihai kararı vermesi beklenen Paris iklim değişikliği anlaşmasına sahip çıkan ortak bir açıklama üzerinde uzlaşmaya vardı. Açıklamada, bu anlaşmanın hiç olmadığı kadar önemli bir zorunluluk olduğu söylendi.



BBC tarafından görülen taslak metinde, anlaşmanın hayata geçirilmesi için en üst düzeyde siyasi kararlılık gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu açıklamanın, Trump'ın Paris anlaşmasıyla ilgili nihai kararı vermesinin hemen öncesinde yapılması ABD'ye yönelik bir tepki olarak görülüyor.



Ortak açıklamanın Cuma günü Brüksel'deki AB-Çin zirvesinin ardından yapılması bekleniyor.



Çin ve AB yetkilileri, bir yılı aşkın bir süredir iklim değişikliği ve temiz enerji konusunda ortak bir açıklama üzerinde uzlaşma sağlamak için perde arkasında temaslarını sürdürüyordu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ab  Ve  Çin  Abd  Ye  Karşı  Birleşti    haber

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