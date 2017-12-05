Avrupa Birliği, vergi alanında iş birliği yapmayan 17 ülkelik bir "kara liste" yayınladı. Ancak pek çok "vergi cenneti" ülkenin listeye girmemesi, sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden oldu.

Avrupa Birliği (AB), vergi alanında iş birliği yapmayan 17 ülkelik bir "kara liste" yayınladı.

AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanları Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi.

PANAMA, GUAM VE BAHREYN DE LİSTEDE

Toplantı sonunda, vergi konusunda AB'yle iş birliği yapmayan ülkelerin sıralandığı bir "kara liste" açıklandı.

Listede, Amerikan Samoası, Bahreyn, Barbados, Grenada, Guam, Güney Kore, Makao, Marshall Adaları, Moğolistan, Namibya, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad ve Tobago, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler olarak belirlendi.

LİSTE, OFF-SHORE HABERLERİ NEDENİYLE OLUŞTURULDU

Ayrıca, mevcut durumda AB standartlarına uymayan fakat vergi kurallarını uyumlulaştırmayı taahhüt eden 40'ın üzerinde ülke sıralandı.

Çeşitli şirket ve bireylerin off-shore hesaplarla vergiden kaçınma sistemlerinin ortaya çıkması üzerine bu durumla mücadele için AB yıl başında "vergi cennetleri listesi" belirleme sürecini başlatmıştı.

AB, SKOR SİSTEMİ KULLANIYOR

İyi yönetişimi teşvik etmek, vergi kaçağı ve vergi yolsuzluklarıyla mücadele etmek amacındaki listenin hazırlık aşamasında, AB Komisyonu aralarında ABD, Çin ve Japonya gibi ülkelerin de yer aldığı 92 ülke hakkında vergi sistemi şeffaflığı ve adil vergilendirme alanlarında inceleme başlatmıştı. Ülkeler skor sistemine tabi tutulmuştu.

LİSTEDE OLMAYAN BAZI ÜLKELER TEPKİ ÇEKTİ

AB vergi kara listesinde üye ülkeler ise "AB vergi standartlarına uygun davrandıkları" varsayılarak yer almıyor. Özellikler, Lüksemburg, Malta, Hollanda, İrlanda, İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi cazip vergi imkanları sunan AB ülkelerinin listede yer almamasına pek çok sivil toplum kuruluşu tepki gösteriyor.

Listenin yaptırım sorunu da bulunuyor. Kara listede yer alan ülkelere karşı uygulamalar konusunda henüz üye ülkeler arasında net bir uzlaşı yok.

Kaynak: haberinburada