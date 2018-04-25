AB, YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARINA 1,5 MİLYAR EURO AYIRDI
Avrupa Birliği Komisyonu, yapay zeka alanındaki Ar-Ge programları için 2020 yılına kadar 1,5 milyar euroluk yatırım yaptı.
AB Komisyonu, üye ülkelerde yapay zeka alanına yatırımların artması ve rekabetin güçlenmesine yönelik tedbirlerini açıkladı.
YAPAY ZEKA, ULAŞIM VE SAĞLIK SEKTÖRLERİNDE DESTEKLENECEK
Buna göre, AB'nin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Horizon 2020 programından yapay zeka alanına 1,5 milyar euroluk yatırım gerçekleştirilecek. Bu kaynakla ulaştırma ve sağlık gibi önemli sektörlerde yapay zekanın gelişimi desteklenecek.
ABD'DE 20 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI
Öte yandan, AB üyesi ülkelerde yapay zeka alanına yılda toplam 4 milyar dolar civarında kaynak ayırırken, aynı alana ABD'deki yatırım 20 milyar doları geçiyor.
Kaynak: haberinburada
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