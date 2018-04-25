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AB, Yapay Zeka Çalışmalarına 1,5 Milyar Euro Ayırdı

AB, YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARINA 1,5 MİLYAR EURO AYIRDI

Avrupa Birliği Komisyonu, yapay zeka alanındaki Ar-Ge programları için 2020 yılına kadar 1,5 milyar euroluk yatırım yaptı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 23:30
Puan Ver : Ab, Yapay Zeka Çalışmalarına 1,5 Milyar Euro Ayırdı(6/10)2

AB Komisyonu, üye ülkelerde yapay zeka alanına yatırımların artması ve rekabetin güçlenmesine yönelik tedbirlerini açıkladı.

YAPAY ZEKA, ULAŞIM VE SAĞLIK SEKTÖRLERİNDE DESTEKLENECEK

Buna göre, AB'nin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Horizon 2020 programından yapay zeka alanına 1,5 milyar euroluk yatırım gerçekleştirilecek. Bu kaynakla ulaştırma ve sağlık gibi önemli sektörlerde yapay zekanın gelişimi desteklenecek.

ABD'DE 20 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI

Öte yandan, AB üyesi ülkelerde yapay zeka alanına yılda toplam 4 milyar dolar civarında kaynak ayırırken, aynı alana ABD'deki yatırım 20 milyar doları geçiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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