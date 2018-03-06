Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

ABank Adını Değiştiriyor

ABANK ADINI DEĞİŞTİRİYOR

Türkiye'de 26 yıldır faaliyet gösteren eski adıyla ABank, The Commercial Bank'ın yüzde 100 iştiraki haline gelmesinin ardından kurumsal kimliği de yenileyerek artık Alternatif Bank olarak yoluna devam edecek.

Tarih : 06 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Abank Adını Değiştiriyor(8/10)4

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, ABank'ın yoluna Alternatif Bank olarak devam edeceğini belirterek, "Sektörün üzerinde büyüme performansımız ile önümüzdeki 5 yıl bizi iyi bir noktaya götürecek, buna inancımız tam. Bunun için kolları sıvadık." dedi. Türkiye'de 26 yıldır faaliyet gösteren eski adıyla ABank, 2016 yılı sonunda Katar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki önemli finans kurumlarından biri olan The Commercial Bank'ın yüzde 100 iştiraki haline geldi. Bu süreçte kurumsal kimliği de yenilenen banka, artık Alternatif Bank olarak yoluna devam edecek.

TÜM TABELALAR DEĞİŞTİ

Gür, "Biz bundan sonra yolumuza Alternatif Bank olarak devam edeceğiz." diyerek, tüm şubelerde tabelaları değiştirdiklerini söyledi.

2017 yılında başarılı bir yıl geçirdiklerini anlatan Gür, şunları aktardı:

"Bankamızın finansal sonuçlarına bakarsak 2017 faaliyet döneminde konsolide verilerimize göre aktif büyüklüğümüzü bir önceki seneye göre yüzde 18,2 artırarak 20,8 milyar liraya ulaştık. Öz kaynaklarımız artmaya devam ediyor. Geçen yıl öz kaynaklarda yüzde 33'lük artış sağladık. 1,7 milyar liralık öz kaynak büyüktüğüne ulaştık.

"210 MİLYON LİRALIK SERMAYE ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ"

2017'de bilançomuzu geliştirmemimizin yanı sıra temel faaliyetimiz ve amacımız olan müşterilerimizin büyümesine destek verecek fonlama tarafında ciddi anlamda bir hareket oldu. 14,6 milyar lira toplam kredi büyüklüğüne ulaştık. Bu reel ekonomiye vermiş olduğumuz önemin bir göstergesi. Bunu yaparken fonlama kaynağında mevduatı ön planda tuttuk, yüzde 28'e yakın büyüme ile 11,2 milyar lira mevduat büyüklüğüne ulaştık. Toplam pasifler içinde mevduatın payı yaklaşık yüzde 54."

Gür, sürdürülebilir büyüme hedeflerine nasıl devam edeceklerinin önemine işaret ederek, "Bunun için sermaye artışı kritik çünkü reel ekonomiyi desteklerken sadece mevduat ve diğer fonlama kaynakları değil, asıl öz sermayenin gücünü göstermek lazım. Bu konuda The Commercial Bank'ın desteğini hissettik ve 210 milyon liralık sermaye artışı gerçekleşti. Bu tabii güvenin kanıtı." diye konuştu.

"ABANK ÇOK KAFA KARIŞTIRIYORDU"

Bir gazetecinin, ABank'ın Alternatif Bank'a dönüşümüne ilişkin soru üzerine Gür, bir değişimin öncüsü olduklarını belirterek, "ABank çok kafa karıştırıyordu, bunu biz de biliyoruz. Farklı markalarla iç içe geçiyordu. Kendi kimliğimizi doğru ifade etmeye ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla önemli bir değişiklikle hem yönetim hem de yönetim kurulu iş yapış tarzımız, Alternatif Bank markasıyla reel sektöre samimi destek için kolları sıvadı. Müşterilerimiz bizi daha çok görecek." yanıtını verdi.

Gür, Türkiye ile Katar'ın ilişkilerine değinerek, karşılıklı ticaretin gelişmesine Alternatif Bank olarak katkı sağlayacaklarını ve köprü görevi göreceğini dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abank  Adını  Değiştiriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER