Beşiktaşlı Atınç Nukan, En Az 4 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Ekmek Teknesini Afetten Korumaya Çalışan Simitçi: Vücudum Çok Acıyordu
Boksta Anthony Joshua - Klitschko Maçının Rövanşı 11 Kasım'da
Doğal Afet Zararlarını Kasko Ya Da Trafik Sigortası Karşılar Mı?
Artık Süper Lig Maçlarında Kadrolar 18 Değil 21 Kişi Olacak
Üsküdar'a Rakip Çıktı! Bu Kez Dolmabahçe'de Kara İle Deniz Birleşti
Tartışma Yaratan İddia: Suya Gömülen Minibüsün Şoförü, Yolculardan Para Topladı
Meslektaş Kurbanı Oldu! Elektrikçi Şakazedenin Centilmenliği Kamerada
Abd'ye Yaptırım Misillemesi! Rusya, Abd'li Diplomatların Sayısını Düşürüyor
Deportivo'lu Emre Çolak, Hazırlık Maçında 2 Gol Attı
Araçları Doludan Zarar Gören Araç Sahipleri Oto Sanayilere Akın Etti
Barcelona Arda'yı Satamazsa Transferin Son Gününde G.Saray'a Kiralayacak
Pkk'nın Sözde Herekol Dağı Alan Sorumlusu Teslim Oldu
Katar Ekonomi Bakanı El Sani: Türkiye'ye Müteşekkiriz
Tatil Sezonunu Açan Ebru Gündeş, Kilolarıyla Dikkat Çekti
Yıllık 32 Milyon Tl Kazanan Burak Yılmaz, Boşanma Aşamasındaki Eşinin Kirasını Ödemedi
Porsche, 22 Bin Aracını Geri Çağırdı
Abant'ta Sefa Süren Hırsızları, Yıllık İzindeki Polisin Dikkati Yakalattı
İşte Görev Bilinci! Dozer Operatörü, Arkadaşını Kepçeyle Nehre Soktu
Bacak Estetiği Hangi Durumlarda Yaptırılır

Abant'ta Sefa Süren Hırsızları, Yıllık İzindeki Polisin Dikkati Yakalattı

ABANT'TA SEFA SÜREN HIRSIZLARI, YILLIK İZİNDEKİ POLİSİN DİKKATİ YAKALATTI

İstanbul'da 27 ayrı hırsızlık olayından aranan 3 şüpheli, kendileriyle birlikte aynı 5 yıldızlı otelde ailesi ile birlikte tatil yapan polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Abant'ta Sefa Süren Hırsızları, Yıllık İzindeki Polisin Dikkati Yakalattı(9/10)5

Bolu'da aileleri ile birlikte tatil yaptıkları 5 yıldızlı otelde yakalanan 3 hırsız adliyeye sevk edildi. Poliste yapılan sorgularının ardından 27 ev, 4 oto hırsızlığı suçundan haklarında işlem yapılan şüphelilerin, geçtiğimiz Mart ayında Üsküdar'da inşaatçı iş adamının villasından 800 bin dolar nakit paranın çalınması olayının da failleri olduğu belirlendi. Öte yandan şüphelilerin aynı otelde ailesiyle birlikte tatile gelen Hırsızlık Büro Amirliğinde çalışan bir polis memuru tarafından tanınmalarının ardından yakalandıkları ortaya çıktı.

5 YILDIZLI OTELDE OPERASYON YAPILDI

Bolu, Abant'ta 5 yıldızlı bir otelde geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda polisi 3 yıldır peşlerinde koşturan 3 hırsız, aileleri ve dadıları ile birlikte tatil yaparken yakalanmışlardı. Otele kayıt yaptırırken sahte kimlik kullandıkları öğrenilen, şüpheliller Orhan G.(23), Vedat G.(32) ve Eren A.(29) İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınmışlardı.BOĞAZ'DAKİ LÜKS VİLLALARI SOYMUŞLAR

Poliste yapılan sorgularında şüphelilerin özellikle Boğaz bölgesinde bulunan lüks villa ve evlere girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin geçtiğimiz mart ayında Üsküdar'da inşaat işleriyle uğraşan bir iş adamının evinden içinde 800 bin dolar bulunan Kasanın çalınması olayının da failleri olduğu tespit edildi. Polis şüphelilerle ilgili 27 ayrı ev hırsızlığı ile 4 ayrı oto hırsızlığı suçlarından işlem yaptı. Şüphelilerin daha önceden de hırsızlık suçlarından polise geliş kayıtlarının bulunduğu ayrıca kesinleşmiş hapis cezası aldıkları öğrenildi.

KULLANDIKLARI 400 BİN LİRALIK LÜKS ARACA EL KONDU

Polis yaptığı soruşturmada şüphelilerin kullandığı ve piyasa değeri 400 bin lira olan son model lüks otomobilin çalıntı olmadığını tespit etti. Şüphelilerin bir arkadaşının üzerine olan otomobile hırsızlık parasıyla alındığı değerlendirilerek el kondu.AYNI OTELDE TATİL YAPAN POLİSİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDILAR

Öte yandan şüphelilerin kendileriyle aynı otelde ailesi birlikte tatil yapan bir polis memurunun dikkati sayesinde yakalandığı belirtildi. Hırsızılık Büro Amirliğinde çalıştığı öğrenilen polis memurunun, şüphelileri tanıdığı, kontrol ettiğinde sahte kimlikle kayıt yaptırdıklarını tespit edip İstanbul'daki meslektaşlarını aradığı öğrenildi. Polis memurunun ikazı üzerine alarma geçen Hırsızlık Büro Amirliğinin operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldığı belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abant  Ta  Sefa  Süren  Hırsızları  Yıllık  İzindeki  Polisin  Dikkati  Yakalattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER