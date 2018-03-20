Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın "it oğlu it" sözlerine ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Friedman, "Bu siyasi bir hitap mı yoksa Yahudi düşmanlığı mı?" diyerek yanıt verirken, Netanyahu'dan da tepki geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini savunan ve buraların "İsrail'e ait olduğunu" söyleyen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'a "it oğlu it" dedi, Friedman da Abbas'a yanıt verdi: Bu siyasi bir hitap mı yoksa Yahudi düşmanlığı mı?"

"BU SİYASİ BİR HİTAP MI YOKSA YAHUDİ DÜŞMANLIĞI MI?"

İbranice yayın yapan Maarif gazetesinin internet sitesindeki haberde Friedman, Abbas'ın kendisiyle ilgili "it oğlu it" sözüne tepki gösterdi. "Ebu Mazin (Abbas) bana 'it oğlu it' diyor. Bu siyasi bir hitap mı yoksa Yahudi düşmanlığı mı? Bu konuda yorum yapmıyor ve kararı size bırakıyorum." diyen Friedman, Abbas'ın bu sözleri, "Filistinlilerin birçok İsrailliyi öldürdüğü bir dönemde söylediğini" belirtti.

NETANYAHU: GÖRÜNEN O Kİ FİLİSTİN YÖNETİMİ BİR ŞOK YAŞADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Abbas'ın Friedman hakkındaki "it oğlu it" sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin uzun süredir ilk kez Filistin yönetimine "yeter" dediğini belirten Netanyahu açıklamasında, "Abbas'ın Friedman'a yönelik sözlü saldırısı durumu ortaya koyuyor. Görünen o ki Filistin yönetimi bu gerçeğin ardından bir şok yaşadı ve kendini kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas,

ABD'DEN ABBAS AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter hesabından yaptığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından da paylaşılan açıklamasında Abbas'ı hedef aldı.

Açıklamasında, "Devlet Başkanı Abbas için nefret dolu bir retorik ile kendi halkının hayat kalitesini iyileştirecek somut ve pratik çabalar arasında seçim yapma zamanı gelmiştir." ifadesini kullanan Greenblatt, Abbas'ın eleştirilerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Greenblatt, Ortadoğu barışı ile ilgili çalışmalarının da son aşamasına geldiğini ve şartlar uygun olduğunda kamuoyuna bunu açıklayacaklarını belirtti.

ABBAS ÇOK AĞIR SÖZLER SÖYLEDİ: İT OĞLU İT

Abbas, Ramallah'ta Filistinli üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Yahudi yerleşim birimleri İsrail'in bir parçasıdır." açıklaması nedeniyle Friedman'a yönelik "ağır sözler" sarf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yahudi yerleşim yerleri meşru... Birçok ABD'li yetkili bunu böyle kabul ediyor. Bunların başında da Tel Aviv'deki büyükelçileri David Friedman geliyor. (Yahudi yerleşimciler) 'Kendi topraklarında inşa ediyorlar' diyor. İt oğlu it. Onlar topraklarında mı inşaat yapıyor? O yerleşimci, ailesi de yerleşimci. O, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi, ondan ne bekleyebiliriz ki?"

FRIEDMAN NE DEMİŞTİ?

Friedman geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin topluca boşaltılması İsrail'de iç savaş çıkmasına yol açabilir" diyerek, yerleşimcilerin buraları kendi toprakları olarak gördüklerini bu topraklara bağlı olduklarını ifade etmişti.

Kaynak: haberinburada