ABD, 8 Kasım 2016 seçimlerinde yapılan siber saldırı nedeniyle 19 Rus vatandaşı ve 5 kuruma yönelik yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, seçimlere yönelik yapılan siber saldırılar nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı aldı.

SİBER SALDIRI NEDENİYLE YAPTIRIM KARARI ALINDI

ABD Hazine Bakanlığı, 2016 seçimlerinde yapılan siber saldırı nedeniyle 19 Rus vatandaşı ile 5 kurum ve kuruluşa yönelik yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu.

YENİ SİBER FAALİYETLERİNE KARŞI TEDBİRLER ALINDI

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında, Donald Trump yönetiminin ABD seçimlerine müdahale etme girişimleri de dahil olmak üzere tüm kötü niyetli Rus siber faaliyetlerine karşı tedbir aldığını söyledi. Mnuchin, Rus hükümet yetkililerine de karşı da ilave yaptırımlar getirilmesinin planlandığını söyledi.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılarla müdahale ettiğini ileri sürüyor. Rusya ise, seçimlere karıştığı iddialarını reddediyor.

4 ÜLKE RUSYA'YA KARŞI BİRLEŞTİ

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili olarak Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den ortak açıklama geldi. Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD de ortak bir yazılı açıklamayla, eski Rus ajanın öldürülmesinin İngiltere'nin bağımsızlığına karşı bir saldırı olduğunu ifade etti.

Açıklamada, saldırıyla ilgili 'şok edici' ve 'tiksiniyoruz' ifadesi kullanıldı.

"EGEMENLİĞE YAPILMIŞ BİR SALDIRI"

Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD liderleri, saldırının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da askeri sinir gazının kullanıldığı ilk olay olduğuna dikkat çekildi ve saldırının Birleşik Krallık'ın egemenliğine yapılan bir saldırı olduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada