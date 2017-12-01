ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD'nin Rakka operasyonu için Suriye'ye gönderdiği ve PKK'ya destek vermekle görevlendirdiği 400 kişilik topçu birliğini geri çekeceğini duyurdu.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD'nin Rakka operasyonu için Suriye'ye gönderdiği 400 kişilik topçu birliğini geri çekeceğini duyurdu.

PKK'LI TERÖRİSTLERE DESTEK VERİYORLARDI

Birleşik Göre Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 15 Eylül'de bölgeye gönderilen deniz piyade alayının PYD/PKK'ya topçu desteği verdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şehrin kurtarılması ve DEAŞ'ın kaçmasıyla birliğin yurda dönmesi emri verildi. Yerine herhangi bir birlik gönderilmeyecek." denildi.

6 HAZİRAN'DA BÖLGEYE GÖNDERİLMİŞLER

Rakka'nın kuşatılması kapsamında ABD'nin ilk olarak 6 Haziran'da 400 kişilik bir deniz piyade birliğiyle M777 obüs toplarını Suriye'ye gönderdiği hatırlatılan açıklamada, birliğin 20 Ekim'e kadar PYD/PKK'ya topçu desteği vermeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen koalisyonun topçu birliği komutanı Yarbay Jon O'Gorman, "155 milimetrelik top bataryalarıyla birliğin görevi, DEAŞ'ın alan kazanması veya siperlerinden çıkmasını engellemekti." dedi.

Kaynak: haberinburada