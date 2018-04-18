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ABD açıkladı! İşte Esad'ın Duma'da kullandığı kimyasal maddeler

ABD AÇIKLADI! İŞTE ESAD'IN DUMA'DA KULLANDIĞI KİMYASAL MADDELER

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Duma'da iki farklı kimyasal maddenin kullanıldığını belirterek, "Elimizdeki bilgi saldırı sırasında klor ve sarin gazı kullanıldığını düşünmemizi sağlıyor." dedi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 01:00
Puan Ver : Abd Açıkladı! İşte Esad'ın Duma'da Kullandığı Kimyasal Maddeler(5/10)1

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Duma'da iki farklı kimyasal maddenin kullanıldığını belirterek, "Elimizdeki bilgi saldırı sırasında klor ve sarin gazı kullanıldığını düşünmemizi sağlıyor." dedi.

NAUERT, REJİME BAĞLI AJANSLARI YALANLADI

Sözcü Nauert, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de rejime bağlı haber ajanslarının, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin Duma'ya girdiği bilgilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

HEYET HENÜZ DUMA'YA GİREMEDİ

Nauert, "Suriye devlet medyasının, heyetin Duma'ya girdiğini söylediğini biliyoruz. Fakat biz bunu bağımsız olarak doğrulayamayız. Bizim güvenilir olarak gördüğümüz kaynaklar, heyetin, henüz Duma'ya girmediği yönünde bizi bilgilendirdi." diye konuştu. Heyetin bir an önce Duma'ya güvenli ve hızlı bir şekilde girmesini istediklerini kaydeden Nauert, "Fakat aynı zamanda delillerin de saf olmasını istiyoruz. Heyetin, Duma'ya girmesi uzadıkça delillerin bozulması sorunu var." ifadesine yer verdi.

"KLOR VE SARİN GAZI KULLANILDI"

Bakanlık Sözcüsü Nauert, ellerindeki bilgiye göre Duma'da iki farklı kimyasal maddenin kullanıldığını belirterek, "Elimizdeki bilgi saldırı sırasında klor ve sarin gazı kullanıldığını düşünmemizi sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

KİMYASAL SİLAH SALDIRISINDA 78 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Suriye rejiminin, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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