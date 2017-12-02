ABD ALARMDA! BEYAZ SARAY YAKININDA SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
ABD'de Beyaz Saray yakınında silahlı çatışma çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis, kaçan bir kişiyi arıyor.
ABD'nin başkenti Washington D.C'de Beyaz Saray yakınlarında çatışma çıktı.
POLİS, BİR ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Washington polisi olaya müdahale ettiklerini bildirirken, ölü ve yaralı yok açıklaması yapıldı.
Polis, silahlı bir kişiyi arıyor.
Kaynak: haberinburada
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