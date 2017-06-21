ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNE LGBT BAYRAĞI ASILDI
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Amerika'nın Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği gece kulübüne düzenlenen ve 49 kişinin öldüğü saldırının yıl dönümünde elçilik binasına LGBT bayrağı asıldı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Amerika'nın Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği gece kulübüne düzenlenen ve 49 kişinin öldüğü saldırının yıl dönümünde elçilik binasına LGBT bayrağı asıldı.
kaynak:haberler
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