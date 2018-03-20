ABD ASKERLERİ MÜNBİÇ'TE YPG TOPLANTISINDA GÖRÜNTÜLENDİ
ABD'li askeri heyet, Münbiç'te YPG'lilerle bir araya geldi. Sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafta, bir ABD'li komutanın sivillerin arasında oturması dikkat çekti.
Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Münbiç'e gelen ABD'li askeri heyet, ilçeyi yöneten YPG'lilerle buluştu. Sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafta, bir ABD'li komutanın bir toplantıda sivillerin arasında oturduğu görülüyor.
ANLAŞMAYA GÖRE GİTMELERİ GEREKİYOR
ABD ve Türkiye, Münbiç'teki YPG'li teröristlerin çekilmesi ve ilçede güvenliği iki ülkenin askerlerinin sağlaması için anlaşmaya varmıştı. ABD'li askeri heyet, ilçeyi yöneten YPG'lilerle bir araya geldi. Ankara ve Washington arasındaki anlaşmaya göre, YPG'li teröristlerin kısa sürede ilçeyi terk etmesi gerekiyor.
Öte yanran Afrin'de gizlenen üç terörist, kent sakinleri tarafından yakalanarak Türk askerlerine teslim edildi.
Kaynak: haberinburada
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