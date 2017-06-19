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abd basını: beyonce ikizlerini doğurdu

ABD BASINI: BEYONCE İKİZLERİNİ DOĞURDU

Amerikan basını, pop yıldızı Beyonce'nin ikiz bebeklerini doğurduğunu açıkladı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 14:14
Puan Ver : Abd Basını: Beyonce İkizlerini Doğurdu(8/10)10


Entertainment Weekly, Us Weekly ve People dergileri haberi doğruladı, ancak doğum tarihi ve bebeklerin cinsiyetleri henüz kamuya açıklanmadı.



İkizlerin doğumuyla ilgili spekülasyonlar, ABD'nin Los Angeles kentinde bir kadının Cuma günü üzerinde "B + J" yazan bir kartla bir hastaneye girmesinin ardından artmıştı.



Rap sanatçısı Jay Z ile evli olan Beyonce, Şubat ayında ikiz bebek beklediklerini açıklamıştı.



Beyonce, haberi Instagram hesabından bir fotoğrafla duyurmuştu. Bu paylaşım, Instagram tarihinde en çok beğeni alan paylaşım olmuştu.



Fotoğrafın yanında yer alan açıklamada "Ailemizin iki yeni üyeyle genişleyecek olmasından dolayı inanılmaz derecede minnet duyuyoruz. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" ifadeleri yer almıştı.



Çiftin 5 yaşında Blue Ivy adında bir kızları daha var.



Beyonce, hamileliğini açıkladıktan sonra, su altında yüzdüğü ve güllerle kaplı yatakta uzandığı fotoğraflarını da paylaşmıştı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Abd  Basını  Beyonce  İkizlerini  Doğurdu    haber

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