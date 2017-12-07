ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıkladı. Trump'ın skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler yağdı. TBMM'de de tek ses olan 4 parti, ortak bildiri yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın tepki gösterdiği Kudüs kararını açıkladı ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını söyledi.

Trump, bu karar çerçevesinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini de Kudüs'e taşıyacaklarını söyledi.

Karar sonrası dünya genelinde ABD'ye sert tepkiler yağdı. BM, Kudüs konusunda böyle bir karar verilemeyeceğini açıklarken, İslam dünyasından beklendiği kadar yüksek sesler çıkmadı.

Karara ilk ve en sert tepki gösteren ülkelerden biri de Türkiye oldu. Önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kararı kınadı. Ardından Bakanlık yazılı bir açıklama yaptı.

Beştepe'den ise tepki, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın aracılığıyla yapıldı. Kalın, Tükiye için nu kararın yok hükmünde olduğunu söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Trump, Kudüs'ün ortasına bir bomba koydu" dedi.

İşte Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına gelen tepkilerden bazıları:

BEŞTEPE'DEN İLK TEPKİ: KARAR YOK HÜKMÜNDE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Twitter hesabından, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin açıklama yaptı.

İbrahim Kalın, Twitter hesabından "ABD yönetiminin Kudüs'le ilgili sorumsuz ve hukuksuz açıklamasını reddediyoruz ve kınıyoruz. Bütün dünya, uluslararası hukuk ve BM kararlarını ihlal eden bu kararı reddetmeli ve Filistin halkının yanında yer almalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra bir de yazılı açıklama yapan Kalın şunları belirtti:

"Bu mesele sadece Müslümanların da meselesi değildir. Kudüs Yahudilerin, Müslümanların, Hristiyanların bir arada, barış içinde yaşaması gereken bir yerdir fakat İsrail'in işgal politikalarını bir veri kabul ederek bunu tarihi gerçekmiş gibi insanlara empoze etmeye çalışarak orada bir oldu bittiyle zaten kırılgan olan barış ortamının daha da menfi hale getirilmesi ancak ve ancak Amerikan yönetiminin sorumluluğu olarak görülmesi gereken bir şeydir. Bizim açımızdan yok hükmündedir. Orayı İsrail'in başkenti olarak tanıması dünya açısından da yok hükmündedir. Uluslararası anlaşmalar Birleşmiş Milletler kararları açısından da yok hükmündedir."

ÇAVUŞOĞLU: BİR ÜLKENİN AÇIKLAMASIYLA KUDÜS, İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLMAZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce twitter'dan, ardından da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İstişare Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında tepkilerini dile getirdi.

Çavuşoğlu twitter hesabından "ABD Yönetimi'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir" dedi.

Basın toplantısında ise "Bir ülkenin açıklamasıyla Kudüs, İsrail'in başkenti olmaz." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, bu tutumun tehlikeli ve yanlış bir adım olduğuna dikkati çekti. Bakan Çavuşoğlu, "BM kararlarına herkesten önce Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin saygı göstermesi lazım. Öyle ben büyük ülkeyim, ben yaptım, oldu bitti olmaz." diye konuştu.

BOZDAĞ: TRUMP, BUNDAN SONRA YAŞANACAKLARIN FAİLİDİR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, Türkiye açısından kabul edilemez ve yok hükmünde bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu karar, barış kararı değil, bölgeyi kargaşaya, krize, kaosa, çatışmalara ve ateşe atma kararıdır. ABD Başkanı Trump'ın kararı, Kudüs'ün tarihi ve uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş statüsüne ve bölgenin gerçeklerine aykırıdır. Bu kararı veren ABD Başkanı ve ABD, bundan sonra bölgede yaşanacak her türlü olumsuzluğun birinci derecede faili ve sorumlusu olmaktan kurtulamaz.

KILIÇDAROĞLU: TRUMP KUDÜS'ÜN ORTASINA BİR BOMBA KOYDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Kudüs'ün ortasına Trump bir bomba koydu" dediği açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

Derinden yaraladı bizi, Ortadoğu'yu, barışı özleyen herkesi derinden yaraladı. Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarının yanında sonuna kadar duracağız, destek vereceğiz. Trump yalnız kalacaktır, bütün dünyada yalnız kalacaktır. Kendi ülkesinde yaşadığı sorunları başka bir sorunla perdelemeye kalkıyorsa yanılacaktır.

TRUMP'IN SKANDAL KUDÜS KARARI, TÜRK SİYASETİNİ BİRLEŞTİRDİ!

TBMM Genel Kurulunda, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına karşı siyasi parti gruplarının hazırladığı ortak bildiri okunarak, "TBMM'nin bu maceracı girişimi kesin ve tartışmasız bir şekilde reddetme iradesi" dünya kamuoyuna ilan edildi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına karşı hazırladığı ortak bildiriyi okudu.

Bildiride şöyle denildi:

Kudüs ilk kıblemiz, Harem-i Şerif ile birlikte üç semavi dinin kutsal mekanlarıyla tarihi, kültürel, dini kimliğini kazanmış olan ve bu niteliğiyle dünya esenliğinin göz bebeği bir şehirdir. Kudüs'ün bu özel statüsüne sahip çıkmak, korumak, tüm renkliliği ile barış içinde bir dünyayı gerçek kılmak bakımından hayati derecede önemlidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kudüs merkezli olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında bir dizi insani, ahlaki ve siyasi dram yaşanmıştır.

İsrail'in 1980'deki ilhak kararı, BM Güvenlik Konseyince kınanmış, bu konuda İsrail hükümetinin almış olduğu tüm kararların hükümsüzlüğü kayıt altına alınmıştır. Bu kararda ayrıca İsrail'deki diplomatik misyonların Kudüs'te bulunamayacağı da ifade edilmiştir. İsrail'in bu türden politikalarını özetleyen, Kudüs'ü başkent yapma girişimlerine bugüne kadar mesafeli duran ABD'nin bu defa destek verme olarak anlaşılabilecek bir yola girmesi asla kabul edilemez.

Kaynak: haberinburada