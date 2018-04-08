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Abd Başkanı Trump'un Gökdeleninde Yangın: 1 Ölü, 6 Yaralı
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ABD Başkanı Trump'un Gökdeleninde Yangın: 1 Ölü, 6 Yaralı

ABD BAŞKANI TRUMP'UN GÖKDELENİNDE YANGIN: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

Trump'ın ABD'deki New York kentinde bulunan gökdelenlerinden birinin 50. katında yangın çıktı. Yangında 6 itfaiye eri yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 08 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Abd Başkanı Trump'un Gökdeleninde Yangın: 1 Ölü, 6 Yaralı(9/10)5

ABD'nin New York kentinin gökdelenleri ile ünlü Manhatten'deki Trump Tower'da yangın çıktı.

TRUMP'IN GÖKDELENİNİN 50. KATINDA YANGIN

ABD Başkanı Donalt Trump'un sahibi olduğu gökdelenin 50. katında yerel saat ile akşam saat 18.00 civarında çıkan yangın hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yangın ihbarını alır almaz 150'ye yakın itfaiye ekibi ve çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Başkan Trump'un New York'ta geldiğinde aynı binada evi ve ofisinin bulunduğu bildirildi.

150 TANE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri Midtown'da bulunan gökdelende çıkan yangını söndürmek için seferber olduklarını belirtti.

İtfaiye ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan söndürme çalışmalarına başlarken bölge yaya ve araç trafiğine de kapatıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 6 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Elli sekiz katlı gökdelenin 50. katında yaşayan sanat koleksiyoncusu olduğu belirtilen 67 yaşındaki Todd Brassner isimli adamın sağlık problemlerinden dolayı hareket edemediği ve dumandan zehirlenerek öldüğü belirtilirken yangına müdahale eden 160 itfaiye görevlisinden 6'sı yaralandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yangın ile ilgili açıklama yaptı. Trump, "Trump Tower'da yangın çıktı. Çok Sınırlı. İyi inşa edilmiş bina. İtfaiyeciler iyi bir iş yaptı. Teşekkür ederim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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