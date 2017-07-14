İstanbul Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluk bahçesine duvardan içeri atlayarak giren bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğünü harekete geçirdi.

"YOLUMU KAYBETTİM"

Habertürk'de yer alan habere göre; gözaltına alınan Orta Asyalı kişi Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Üzerinden herhangi bir bıçak ya da silah bulunmayan şahısın, "yolumu kaybettim" dediği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada