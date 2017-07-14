ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA HAREKETLİ DAKİKALAR! BAHÇEYE DALDI, ANINDA YAKALANDI
İstanbul Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluk bahçesine duvardan içeri atlayarak giren bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğünü harekete geçirdi.
"YOLUMU KAYBETTİM"
Habertürk'de yer alan habere göre; gözaltına alınan Orta Asyalı kişi Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Üzerinden herhangi bir bıçak ya da silah bulunmayan şahısın, "yolumu kaybettim" dediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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