Kuzey Kore'yi füze denemelerinden dolayı sık sık tehdit eden ABD, bu kez de "Füzeler Anlaşmasını" ihlal ettiğini öne sürdüğü Rusya'yı askeri önlemler almakla tehdit etti.

Rusya'nın Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşmasını ihlal ettiğini öne süren ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın buna son vermemesi halinde Washington'un ekonomik ve askeri önlemler alacağını belirtti.

ANLAŞMANIN 30. YILI

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1987 tarihli Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'nın 30. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

"ASKERİ ÖNLEMLERİ GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

ABD'nin Rusya'yı anlaşmayı uygulama sürecine dönmeye ikna etmek için çaba göstereceğini kaydeden belirten bakanlık, "Ancak Washington, Moskova'nın ihlalde bulunarak askeri sistemler geliştirmesini sessizce izlemeyecek. Diplomatik çözüm bulmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ancak şu anda Rusya'yı ikna etmek için ekonomik ve askeri önlemleri gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

RUSYA: ANLAŞMADAN ÇIKMAYI PLANLAMIYORUZ

Bakanlık, ABD ve müttefiklerinin korunması için orta ve kısa menzilli karasal füze sistemleri de dahil olmak üzere askeri seçenekleri gözden geçireceklerinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, daha önce yaptığı açıklamada, Moskova'nın Orta ve Kısa Menzilli Füzeleri İmha Anlaşması'nı ihlal etmediğini ve anlaşmadan çıkmayı planlamadığını söylemişti.

Kaynak: haberinburada