ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE KUDÜS PROTESTOSU! GÖSTERİCİLERLE POLİS ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Filistinli ve Lübnanlı göstericiler elçiliğe girmek isteyince, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ABD Büyükelçiliği çevresinde çatışmalar yaşanıyor.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE GİRMEYE ÇALIŞTILAR
Filistinli ve Lübnanlı göstericiler, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etmek üzere, Lübnan'da bulunan ABD büyükelçiliği etrafında toplandı. Göstericilerin Büyükelçiliğe girmek istemesi üzerine polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.POLİSTEN ÖFKELİ KALABILIĞA SERT MÜDAHALE
Çöp bidonlarını ateşe veren, barikat kuran ve lastik yakan öfkeli kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericilerden bazıları gazdan etkilendi.
GERGİNLİK SÜRÜYOR
Bölgede gerginlik devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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