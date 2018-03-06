ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yarın açılacağını belirterek "Türk polisinin güçlü desteğinden dolayı minnettarız" dedi.

DEAŞ TEHDİDİ NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, DEAŞ'ın ABD vatandaşlarına ve personeline yönelik eylem yapacağı istihbaratı nedeniyle kapatılmıştı. ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, Büyükelçiliği'nin yarın hizmet vereceğini açıkladı.

"TÜRK POLİSİNE MİNNETTARIZ"

ABD Büyükelçilik Sözcüsü Gainer, yaptığı açıklamada "Türk polisinin tesislerimizin ve personelimizin güvenliği için vermeye devam ettiği güçlü destekten dolayı minnettarız." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada