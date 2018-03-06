ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YARIN AÇILIYOR! TÜRK POLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİLER
ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yarın açılacağını belirterek "Türk polisinin güçlü desteğinden dolayı minnettarız" dedi.
DEAŞ TEHDİDİ NEDENİYLE KAPATILMIŞTI
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, DEAŞ'ın ABD vatandaşlarına ve personeline yönelik eylem yapacağı istihbaratı nedeniyle kapatılmıştı. ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, Büyükelçiliği'nin yarın hizmet vereceğini açıkladı.
"TÜRK POLİSİNE MİNNETTARIZ"
ABD Büyükelçilik Sözcüsü Gainer, yaptığı açıklamada "Türk polisinin tesislerimizin ve personelimizin güvenliği için vermeye devam ettiği güçlü destekten dolayı minnettarız." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar