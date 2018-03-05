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ABD Büyükelçiliği'nden yeni açıklama: Sadece Türkler için açılacak

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA: SADECE TÜRKLER İÇİN AÇILACAK

Güvenlik nedeniyle bugün kapalı olan ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Sözcüsü Gainer, "Büyükelçilik yarın açık olacak ama vize ve ABD vatandaşlarına yönelik hizmetler verilmeyecek" dedi.

Tarih : 05 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : Abd Büyükelçiliği'nden Yeni Açıklama: Sadece Türkler İçin Açılacak(10/10)6

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bugün güvenlik tehdidi nedeniyle açılmadı. Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik'ten uzak durma çağrısı yapıldı.

İLAVE TEDBİRLER ALINDI

Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin şu açıklama ise, "İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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