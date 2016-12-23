ABD BÜYÜKELÇİSİ BASS: SUÇLAMALARI REDDEDİYORUZ
ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetiyle ilgili "Suçlamaları reddediyoruz, saldırıyı kınıyoruz" diye konuştu.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetiyle ilgili "Suçlamaları reddediyoruz, saldırıyı kınıyoruz" diye konuştu.
Bass, Karlov'a yönelik saldırının arkasında ABD'nin yardım ettiğine yönelik iddiaları için "ABD'nin desteği olduğuna dair delil yok" dedi. Bass .CİA'nin Türkiye'den özür dilemesine ilişkin şöyle konuştu: "ükümetlerimiz birlikte çalıştıkça bir kaçakçılık faaliyetinin yaşanmadığını fark ettik. Türk hükümetine çok daha suçlayıcı yaklaşım gösteren Rusya hükümetinin bu konuda ABD'nin aksine bir düzeltme girişiminde bulunmadığını görüyoruz."
kaynak:hürriyet
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