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ABD-Çin hattında tansiyon yükseldi! Savaş gemileri karşı karşıya geldi

ABD-ÇİN HATTINDA TANSİYON YÜKSELDİ! SAVAŞ GEMİLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Çin, ABD donanmasına bağlı bir destroyerin Güney Çin Denizi'ne girmesi üzerine Washington yönetimini provokasyon yapmakla suçladı.

Tarih : 23 Mart 2018, 23:20
Puan Ver : Abd-Çin Hattında Tansiyon Yükseldi! Savaş Gemileri Karşı Karşıya Geldi(7/10)3

Pekin- Washington hattında tansiyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ek gümrük vergileri' kararıyla başlayan ticaret savaşı krizi sonrasında bu kez de iki donanmanın karşı karşıya gelmesiyle yükseldi.

ÇİN DONANMASI ASKERİ TATBİKATA BAŞLAYACAK

Çin, ABD'ye ait USS Mustin füze destroyerinin, Güney Çin Denizi'ndeki operasyonlarına tepki göstererek, Washington'un adımlarını 'askeri kışkırtma' olarak niteledi. Ayrıca Çin Donanması'nın Güney Çin Denizi'nde yakın tarihte bir askeri tatbikata başlayacağı açıklandı.

ABD DONANMASI, ÇİN SULARINA GİRDİ

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Donanması'na bağlı füze destroyerinin Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait sulara girdiği ve Çin Donanması tarafından uyarıldığı" belirtildi.

"BU, ÇİN'E YÖNELİK CİDDİ BİR ASKERİ KIŞKIRTMADIR"

ABD'nin bu girişiminin Çin'in egemenliğini ihlal ettiği savunulan açıklamada, ABD füze destroyerinin Huangshan ve Zhenjiang fırkateynleri tarafından uyarılarak bölgeyi terk etmesinin istendiğini ifade edildi. Bakanlık sözcüsü, ABD'nin eylemlerinin iki ordu arasındaki ilişkilere ve atmosfere zarar verdiğini söyleyerek, "Bu, Çin'e yönelik ciddi bir askeri kışkırtmadır ve Çin ordusu buna kararlılıkla karşı çıkmaktadır" dedi.

ÇİN, BÖLGEDE BU YILKİ İLK TATBİKATINI YAPACAK

Bunun yanı sıra, Çin Donanması'nın Güney Çin Denizi'nde farklı savaş koşullarında askeri eğitim tatbikatı yapacağı bildirildi. Açıklamada, bu girişimin yıllık eğitim planının bir parçası olduğu, herhangi bir ülke veya hedefe yönelik olmadığı ifade edildi.

ÇİN, BÖLGE ÜLKELERİ İLE EGEMENLİK ANLAŞMAZLIĞI YAŞIYOR

Çin Donanması'nın Güney Çin Denizi'nde bu yıl gerçekleştireceği ilk tatbikatta, ülkenin ilk uçak gemisi Liaoning'in de yer almasının gündemde olduğu bildirildi.

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki bazı ada ve kayalıklarla ilgili bölge ülkeleriyle egemenlik anlaşmazlıkları yaşıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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