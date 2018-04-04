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ABD, diplomat krizinde geri adım attı! Yeni isimler gelebilir

ABD, DİPLOMAT KRİZİNDE GERİ ADIM ATTI! YENİ İSİMLER GELEBİLİR

ABD'li üst düzey yetkili, ABD ve Rusya'nın karşılıklı sınır dışı edilen diplomatlarının yerine yeni diplomatlar gönderebileceğini açıkladı.

Tarih : 04 Nisan 2018, 01:00
Puan Ver : Abd, Diplomat Krizinde Geri Adım Attı! Yeni İsimler Gelebilir(5/10)1

ABD'nin CNN televizyon kanalının, ismini vermediği bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisini referans göstererek yayınlandığı habere göre, sınır dışı edilen diplomatların yerine ABD ve Rusya birbirlerine yeni diplomatlar gönderebilir.

"ABD VE RUSYA, YENİ DİPLOMATLAR YOLLAYABİLİR"

Habere göre üst düzey yetkili, "Daha önce benzeri durumlarda da olduğu gibi, ABD ve Rusya geçen hafta sınır dışı edilen diplomatların yerine birbirlerine yeni diplomatlar yollayabilir." ifadesini kullandı, sınır dışı edilen diplomatların görev yaptıkları ülkede "istenmeyen kişi" olduklarını, aynı görev için farklı diplomatların görevlendirilebileceğini belirtti.

"RUSYA BİZİM GÖREVLİ SAYISINI AZALTMAMIZ İÇİN TALEPTE BULUNMADI"

Yetkili ayrıca, "Rusya bizim görevli sayımızı azaltmak gibi bir talepte bulunmadı. Biz de bundan ABD'nin Rusya'ya yeni diplomatlar yollayabileceği anlamını çıkartıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

RUS DİPLOMATLAR ÜLKELERİNE DÖNMÜŞTÜ

ABD yönetimi, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından sorumlu tutulan Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamış, bunun ardından sınır dışı kararı alınan Rus diplomatlar ülkelerine geri dönmüştü.

Rusya da buna karşılık olarak 60 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceklerini ve St. Petersburg kentindeki Amerikan Konsolosluğu'nun kapatılacağını duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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