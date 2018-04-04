ABD, DİPLOMAT KRİZİNDE GERİ ADIM ATTI! YENİ İSİMLER GELEBİLİR
ABD'li üst düzey yetkili, ABD ve Rusya'nın karşılıklı sınır dışı edilen diplomatlarının yerine yeni diplomatlar gönderebileceğini açıkladı.
ABD'nin CNN televizyon kanalının, ismini vermediği bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisini referans göstererek yayınlandığı habere göre, sınır dışı edilen diplomatların yerine ABD ve Rusya birbirlerine yeni diplomatlar gönderebilir.
"ABD VE RUSYA, YENİ DİPLOMATLAR YOLLAYABİLİR"
Habere göre üst düzey yetkili, "Daha önce benzeri durumlarda da olduğu gibi, ABD ve Rusya geçen hafta sınır dışı edilen diplomatların yerine birbirlerine yeni diplomatlar yollayabilir." ifadesini kullandı, sınır dışı edilen diplomatların görev yaptıkları ülkede "istenmeyen kişi" olduklarını, aynı görev için farklı diplomatların görevlendirilebileceğini belirtti.
"RUSYA BİZİM GÖREVLİ SAYISINI AZALTMAMIZ İÇİN TALEPTE BULUNMADI"
Yetkili ayrıca, "Rusya bizim görevli sayımızı azaltmak gibi bir talepte bulunmadı. Biz de bundan ABD'nin Rusya'ya yeni diplomatlar yollayabileceği anlamını çıkartıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
RUS DİPLOMATLAR ÜLKELERİNE DÖNMÜŞTÜ
ABD yönetimi, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından sorumlu tutulan Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamış, bunun ardından sınır dışı kararı alınan Rus diplomatlar ülkelerine geri dönmüştü.
Rusya da buna karşılık olarak 60 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceklerini ve St. Petersburg kentindeki Amerikan Konsolosluğu'nun kapatılacağını duyurmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Savunma Sanayi Müsteşarı Demir: S-400'lerin Teslimat Tarihi Temmuz 2019'a Çekildi
- Yeni Oyuncu Sahada! Fransız Askerleri Münbiç'te Devriye Atıyor
- Güvenlik Güçleri Karadeniz'de Terör Örgütüne Göz Açtırmıyor
- Yolcu Otobüsü Çayır Çayır Yandı! Alevleri Son Anda Fark Eden Şoför Faciayı Önledi
- Nisan'da Kar Bastırdı! Yazlık Ayakkabı Giyenler Ayakta Duramadı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Karısı Sevgilisiyle Kaçtı, Cani Koca İkisini De Ağaca Asıp Kırbaçladı
- Abd'li Çiftin Havuzundan Timsah Çıktı
- Hindistan'da En Alt Kasta Üye Genç, Ata Bindiği İçin Linç Edilerek Öldürüldü
- İngiltere'nin Yeni Güzellik Kraliçesi Başörtülü Olabilir
- Hastalığı Yüzünden Tanınmaz Hale Geldi, Kendisine Yardımcı Olacak Birilerini Arıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar