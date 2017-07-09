ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: 15 TEMMUZ'DA TÜRK HALKI DEMOKRASİYİ KORUDU
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson "Yaklaşık bir sene önce Türk halkı darbecilere karşı geldi ve kendi demokrasilerini korudu. 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybedenlerin onur ve cesaretlerini takdir ediyorum" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, katıldığı Dünya Petrol Zirvesi'nde FETÖ darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı.
"TÜRK HALKI DARBECİLERE KARŞI GELDİ"
Tillerson, "Yaklaşık bir sene önce Türk halkı darbecilere karşı geldi ve kendi demokrasilerini korudu. 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybedenlerin onur ve cesaretlerini takdir ediyorum. Türk halkı, anayasalarındaki hakkı kullanarak ülkesini korudu. Hayatını kaybedenler ve yaralananları anıyorum" dedi.
KONGRE 2020'DE ABD'DE YAPILACAK
Bakan Tillerson ayrıca Dünya Petrol Kongresi'nin 2020'de de ABD'nin ev sahipliğinde yapılacağını bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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