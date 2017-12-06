ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: RUSYA UKRAYNA'DA İLERLEMEYE DEVAM EDERSE İLİŞKİLER NORMALE DÖNMEZ
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'nın Ukrayna'yı ilhak etmeye devam ettiğini bu durumun devam etmesi halinde NATO-Rusya ilişkilerinde normale dönemeyeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Rusya, Ukrayna'yı yasa dışı şekilde ilhak etmeyi sürdürdüğü ve Batı kurumlarına karşı hibrit saldırılara devam ettiği sürece NATO-Rusya ilişkilerinde normale dönemeyiz." dedi.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla Brüksel'de bulunan Tillerson, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"İLİŞKİLERDE NORMALE DÖNEMEYİZ"
Rusya hakkında NATO üyesi ülkeler arasında geniş mutabakat olduğuna dikkati çeken Tillerson, "Rusya'nın Ukrayna'da sergilediği saldırgan tutum, Avrupa'nın güvenliğine yönelik en büyük tehdit olmaya devam ediyor. Rusya'ya karşı net davranıyoruz. Rusya, Ukrayna'yı yasa dışı şekilde ilhak etmeyi sürdürdüğü ve Batı kurumlarına karşı hibrit saldırılara devam ettiği sürece NATO-Rusya ilişkilerinde normale dönemeyiz." diye konuştu.
26 ÜLKE SAVUNMA HARCAMALARINI ARTTIRDI
Tillerson, Cenevre'de devam eden Suriye görüşmelerine Suriye rejiminin katılmasını sağlamanın Rusya'nın görevi olduğunu ifade etti. Avrupa'daki müttefiklerin savunma harcamalarını daha fazla arttırması gerektiğini vurgulayan Tillerson, NATO üyesi 26 ülkenin bu yıl savunma harcamalarını arttırdığını dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
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