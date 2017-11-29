ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TİLLERSON: RUSYA VE İRAN, TÜRKİYE'YE BATI KADAR FAYDA SAĞLAMAZ
Washington merkezli Wilson Center adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen panele katılan ABD Dışişleri Bakanı, Amerikan dış politikasından Türk-Amerikan ilişkilerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğuna işaret eden Tillerson, "Bir NATO müttefikimiz olarak Türkiye'den, ittifakın ortak savunmasını öncelemesini istiyoruz. İran ve Rusya, Batı toplumlarının sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları Türk toplumuna sunamaz." değerlendirmesini yaptı.
"TAHRAN'A KARŞI AVRUPA ÜLKELERİNİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"
Suriye'de Cenevre süreci merkezli bir müzakere sürecine öncelik verdiklerini vurgulayan Tillerson, Beşşar Esed'in bu ülkenin geleceğinde rolünün olmadığı şeklindeki pozisyonlarını bir kez daha yinelediklerini dile getirdi.
Suriye ve Irak'ta İran'ın "bozucu" etki yapmaya devam ettiğini savunan Tillerson, "Tahran'a karşı Avrupa ülkelerinin de desteğini beklediklerine" dikkati çekti.
"İRAN REJİMİ BATI İLKELERİNE UYUMSUZDUR"
Tillerson, "Avrupalı ortaklarımızdan, İran'ın zararlı adımlarına karşı bizimle beraber durmalarını istiyoruz. İran rejimi Batılı ilkelerle uyumsuzdur. Ne ABD ne de Avrupa, kucağında bir başka Kuzey Kore tehdidi bulmak ister." diye konuştu.
Ukrayna bağlamında Rusya'nın politikalarını eleştiren Tillerson, "Avrupalı dostlarımız ile son dönemde dirilen Rusya tehdidinin farkındayız. Bundan dolayı ABD, Avrupa'daki savunma ve caydırıcılık taahhütlerini güçlendirmiştir." ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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