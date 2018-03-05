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ABD ELÇİLİĞİNDEKİ TERÖR ALARMININ ARDINDAN BAŞKENT'TE DEAŞ OPERASYONU


ABD elçiliğindeki terör alarmının ardından Başkent'te DEAŞ operasyonu
Tarih : 05 Mart 2018, 09:40
Puan Ver : Abd Elçiliğindeki Terör Alarmının Ardından Başkent'te Deaş Operasyonu(9/10)5

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği bildirildi.

ABD ELÇİLİĞİ, 1 GÜN KAPATILDI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, güvenlik tehdidi nedeniyle Büyükelçiliğin yarın (5 Mart) kapalı olacağı ABD vatandaşlarına duyuruldu. Güvenlik tehdidinin geçmesinin ardından Büyükelçiliğin yeniden hizmet vereceği belirtildi.

VALİLİK: İLAVE TEDBİRLER ALINDI

Valilikten yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliği ve bu ülke vatandaşları ile ilgili güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İstihbarat birimlerimize ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır." ifadesine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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