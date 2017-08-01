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ABD, Esad ve İran'a Kapıyı Gösterdi, Rusya'ya Nükleer Mesaj Verdi

ABD, ESAD VE İRAN'A KAPIYI GÖSTERDİ, RUSYA'YA NÜKLEER MESAJ VERDİ

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suriye'nin geleceğinde Esad'ın yeri olmadığını, İran askerlerinin de eve dönmesi gerektiğini söyledi. Tillerson, Rusya ile gerilim konusunda ise "İki nükleer gücün ilişkisi daha iyi olmalı" dedi.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Abd, Esad Ve İran'a Kapıyı Gösterdi, Rusya'ya Nükleer Mesaj Verdi(8/10)4

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele için Rusya ile ittifak ve Beşar Esad'ın geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

"RUSYA İLE ARAMIZDA CİDDİ GERGİNLİK VAR"

ABD - Rusya ilişkilerinde ciddi bir gerginlik olduğunu belirten Tillerson, Washington ve Moskova'nın DEAŞ'le mücadelede ve Suriye'de barışı sağlamada birlikte çalışmaya çalıştıklarını ifade etti.

"İKİ NÜKLEER GÜCÜN İLİŞKİSİ DAHA İYİ OLMALI"

Tillerson, Aralık 2016'da ABD'deki Rus diplomatların sayısının sınırlanmasıyla ilgili karara karşılık, Rusya'nın 755 ABD'li diplomatı ülkesinden gönderme kararı almasına da değindi. "Sanıyorum ki Amerikan halkı, dünyanın en güçlü iki nükleer gücünün arasındaki ilişkinin daha iyi olmasını istiyor" diyen Tillerson, Suriye'nin ABD-Rusya ilişkileri için bir sınav olduğunu söyledi.

"SURİYE'NİN GELECEĞİNDE ESAD'IN YERİ YOK"

IŞİD ve El Kaide gibi terör örgütlerine karşı mücadele etme ve ortak çıkarlar için beraber çalışıp çalışamayacaklarını görmek için Suriye'nin bir sınav olduğunu ifade eden Tillerson, Esad konusunda ise sert ifadelerde bulundu. Tillerson, "Suriye yönetiminin geleceğinde Esad'ın yeri yok" dedi.

"SURİYE'DEKİ İRAN ASKERLERİ EVLERİNE DÖNMELİ"

Tillerson ayrıca, İran askerlerinin ve Suriye'de Tahran hükümeti tarafından desteklenen milis güçlerin evlerine dönmesi gerektiğini söyledi ve "Müttefiklerimizle birlikte İran'ın bölgedeki yayılmacı hamlelerine engel olmak istiyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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