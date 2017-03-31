ABD: ESAD'IN GİTMESİ ARTIK ÖNCELİĞİMİZ DEĞİL
Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Nikki Haley, Trump yönetiminin Suriye politikasıyla ilgili olarak "Önceki hükümetin yaptığı şekilde (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'ın gitmesine odaklanamayız" açıklamasını yaptı.
Haley "Önceliğimiz artık orada öylece oturup Esad'ı görevden indirmeye odaklanmak değil" dedi.
Barack Obama'nın başkanlığı döneminde ABD Suriye'de Esad'ın görevden ayrılmasını şart koşuyor ve Esad'a muhalif grupları destekliyordu. Ancak ABD'nin desteği, IŞİD'in bölgede etkisini artırmasının ardından başka gruplara kaydı.
kaynak:hürriyet
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