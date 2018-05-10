Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'ın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla ABD, Fransa ve İngiltere'nin geçen ay Suriye'ye yaptığı saldırının ardından ilk kez konuştu. Ülkesinin 2013'ten beri kimyasal cephaneye sahip olmadığını söyleyen Esad, Batı ülkelerinin Doğu Guta'nın Duma ilçesinde hükümetin kimyasal silah kullandığı yönündeki suçlamalarını reddetti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Yunanistan'ın Katimerini gazetesine röportaj verdi. Esad röportajda şu ifadeleri kullandı:

'ELİMİZDE KİMYASAL SİLAH OLMADIĞI BELGELENDİ'

"İlk olarak 2013'te teslim ettiğimizden beri elimizde kimyasal cephane yok ve kimysal silahlar için uluslararası kurum bunun hakkında araştırma yaptı. Ve elimizde hiç (kimyasal silah) olmadığı açık ve belgelendi."

Kimyasal silah kullanıldığıyla ilgili suçlamaların Suriye ordusunun zaferlerinin ardından geldiğini vurgulayan Esad iddiaları 'saçmalık' olarak niteledi.

"SURİYE ORDUSUNA SALDIRMAK İÇİN ÇOK İLKEL BİR OYUN"

Esad " Bu bir saçmalık, bir oyun ve sadece Suriye ordusuna saldırmak için çok ilkel bir oyun. Niye? Burası en önemli kısım: Teröristler kaybedince ABD, Fransa, İngiltere ve Suriye'yi istikrarsızlaştırmak isteyen diğer müttefikler ellerindeki ana kartlardan birini kaybetti, bu nedenle Suriye ordusuna saldırmak zorundalardı. Sadece teröristlerin moralini yükseltmek ve Suriye ordusunun daha fazla alanı özgürleştirmesini önlemek için" ifadelerini kullandı.

ABD, İNGİLTERE VE FRANSA SURİYE'YE HAVA HAREKATI DÜZENLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Nisanda, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurduğunu duyurmuştu. Suriye Devlet Televizyonu, hava savunma sistemleri ile saldırıya karşılık verildiğini bildirmişti.

Şam'ın batısında yer alan Lübnan sınırı boyunca hedeflerin vurulduğu da gelen bilgiler arasında. ABD, Saldırılarda Tomahawk füzelerinin de kullanıldığını açıklanmıştı.

ABD savaş gemilerinden atılan Tomahawk füzeleri ile hedeflenmesi sonucunda 4. Tugay milis kuvvetlerinin merkezi de vurulmuştu.

Suriye resmi televizyonu,"Hava savunma sistemlerimiz, Keswa üzerinde 13 füze düşürdü" şeklinde açıklama yapmıştı.

Kaynak: haberinburada