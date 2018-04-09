60 adet Tomahawk taşıyan ABD destroyeri Donald Cook'un Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği öne sürüldü.

60 ADET TOMAHAWK FÜZESİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

ABD'ye ait Donald Cook isimli destroyerin Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı öne sürüldü. "Arleigh Burke" sınıfı Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyeri, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldği ve gemide 60 adet Tomahawk füzesi olduğu iddia edildi.

RUS JETLERİ GEMİLERİ TACİZ ETTİ

Öte yandan gemilerin hareket etmesi üzerine 4 Rus jeti alçak uçuş ile taciz ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak: haberinburada