ABD GEMİLERİ SURİYE'YE YÖNELDİ, RUS JETLERİ ANINDA HAVALANDI!
60 adet Tomahawk taşıyan ABD destroyeri Donald Cook'un Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği öne sürüldü.
60 ADET TOMAHAWK FÜZESİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
ABD'ye ait Donald Cook isimli destroyerin Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı öne sürüldü. "Arleigh Burke" sınıfı Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyeri, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldği ve gemide 60 adet Tomahawk füzesi olduğu iddia edildi.
RUS JETLERİ GEMİLERİ TACİZ ETTİ
Öte yandan gemilerin hareket etmesi üzerine 4 Rus jeti alçak uçuş ile taciz ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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