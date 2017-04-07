Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

abd hisseleri veri desteği ile yükseldi

ABD HİSSELERİ VERİ DESTEĞİ İLE YÜKSELDİ

ABD hisse senetleri Perşembe günü beklenenden daha iyi çıkan işsizlik başvuruları verisi sonrası yükseldi

Tarih : 07 Nisan 2017, 09:28
Puan Ver : Abd Hisseleri Veri Desteği İle Yükseldi(8/10)8


ABD hisse senetleri Perşembe günü, yatırımcıların dikkatlerini beklenenden daha iyi çıkan işsizlik başvuruları verisine çevirmeleri ve Trump yönetiminin sağlık hizmetleri ve vergi reformuna ilişkin planlarını değerlendirmeleri ile birlikte yükseldi.



Petrol fiyatlarındaki artış ve ABD'li perakende satış yapan şirketlerin hisselerindeki prim de yükselişi destekledi.



Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) 4.54 puan (yüzde 0.19) artışla 2,357.49 puana, Dow Jones Sanayi Endeksi 14.80 puan (yüzde 0.07) yükselişle 20,662.95 puana,  ulaştı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14.47 puan (yüzde 0.25) değer kazanarak 5,878.95 puan oldu.



 



kaynak:bloomberght








Etiketler: Abd  Hisseleri  Veri  Desteği  İle  Yükseldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER