ABD HUKUKUNDAKİ JÜRİ SİSTEMİ NEDİR, NASIL İŞLER, KİMLERDEN OLUŞUR?
Hollywood filmlerinde görmeye alıştığımız "jüri" kavramı, Zarrab davası ile beraber bizim de hayatımıza girmiş oldu. Peki Jüri sistemi nedir, nasıl işler?
ABD'de görülecek olan Reza Zarrab davası, ülkemizde ancak filmlerden aşina olduğumuz jüri sistemi hakkında akıllara pek çok soru işareti gelmesine sebep oldu. ABD hukuk sistemindeki jüri sisteminin detayları ve bunun nasıl işlediği ile ilgili bilinmeyenleri sizin için derledik. Fransızca "'yeminli" anlamına gelen "jure" sözcüğünden gelen bu kavram, önümüzdeki günlerde sıkça karşımıza çıkacak gibi görünüyor.
2 ÇEŞİT JÜRİ VAR
ABD hukuk sisteminde iki çeşit jüri vardır. Biri "küçük jüri", diğeri ise "büyük jüri"dir. Bu şekilde isimlendirilmelerinin sebebi heyetteki görevli jüri sayısıdır. Soruşturma aşamasında kurulan büyük jüri gizli çalışır. Duruşma jürisi olarak da bilinen küçük jüri ise mahkemelerde gördüğümüz jüridir.
BÜYÜK JÜRİ NEDİR?
Büyük jürinin, üye sayısı genelde 12 ve daha fazladır. ABD'de kriminal bir soruşturmanın yargısal iddianameye dönüşmesi 'büyük jüri kararı' ile olur. ABD'deki bütün federal kriminal suç davalarında ve bazı eyaletlerde, bir ceza davası açılıp açılmaması için yeterli delil ve sebep olup olmadığına bu ön soruşturma jürisi karar verir. Savcı kendiliğinden ceza davası açamaz.
BÜYÜK JÜRİ KARARI OLMADAN YARGILAMA OLMUYOR
ABD Anayasasının ek 5'nci Maddesi gereği, savaş zamanı işlenen askeri suçlar haricinde, hakkında büyük jürinin 'indictment' kararı vermediği kimse yargılanamaz. İddianamesi yetkili büyük jüriye sunulmamış ve burada kabul edilmemiş bir kişinin tutuklu halde tutulması anayasal suçtur.
AMACI SANIĞI KORUMAK
Bu jürinin asıl varlık nedeni, sanığı korumaktır. Bir kişinin, tek bir kişinin (savcı) görüşü ile hakkında iddianame olmadan tutuklanmasını ve yargılanmasını engeller. Konuyla ve sanıkla ideolojik çıkarsal hiçbir bağı olmayan vatandaşlardan oluşan bir heyet, iddia makamının elindeki delillerin bir yargılama başlatmak için yeterli olup olmadığına bakar.
KÜÇÜK JÜRİ NEDİR?
Genelde 12 veya daha az üyeden oluştuğu için küçük jüri denir. ABD'de 6 aydan fazla cezası olan bir suçla yargılanan herkesin jürili duruşma isteme hakkı vardır. 6 aydan az cezası olan suçlarda eyaletlerin jürili duruşmayı elimine etme yetkileri bulunur. Trafik cezası gibi para cezası olan duruşmalar, Vermont ve Virginia eyaleti dışında 48 eyalette jürisiz yapılır. Yine bir çok çocuk mahkemesi de, çocuk davalarını 'hukuk davası' olarak gördüğü için jürisiz çalışır. Boşanma gibi aile davaları da jürisiz davalardır.
GÖREVİ, SUÇ VAR MI YOK MU TESPİT ETMEK
Küçük jürinin görevi, duruşmalarda aleyhte ve lehte bütün delilleri ve tanıkları dinledikten sonra, bu delillerin ve ifadelerin sanığın atılı suçları işlediğini gösterip göstermediğine karar vermektir.
Sanık tarafı 'kürsü duruşması' istemezse, duruşma aşamasına geçildiğinde taraflar, sırası gelen düz yurttaşlar arasından otomatik olarak seçilmiş jüriye lehte ve aleyhte delilllerini ve savunmalarını sunar.
ŞÜPHE SANIK LEHİNEDİR
Yani, savcılığın suç işlendiğine ilişkin delillerini kesinlikle ikna edici bulmalılar. Şüpheleri varsa bu sanık lehinedir. Bu yönü, 'küçük jüri'nin, ilk aşamada iddianameleri kabul eden 'büyük jüri'den (grand jury) en önemli farkıdır.
Büyük jürinin kararı için 'sanığın suç işlemiş olma ihtimali var' kanısı oluşması yeterliyken, küçük jürinin kararı için suçluluğa şüphesiz inanması gerek.
JÜRİ KARARI "SUÇLU" VEYA "SUÇSUZ" DİYE AÇIKLANIR
Süreç sonunda jüri, 'verdict' denen kararını açıklar. Verdict, yorum içermez. 'Suçlu (guilty)' veya 'suçsuz (not guilty)' şeklinde sadece iki ayrı hükümden oluşur. Kaç oyla zanlının suçlu bulunup bulunmadığı, davanın içeriğine ve eyaletten eyalete değişebilir. Bazı suçlarda çoğunluk oyu yeterken bazı suçlarda süper çoğunluk oyu bazen de oy birliği gerekebilir.
CEZAYA JÜRİ KARAR VERMEZ
Burada önemli olan husus şudur: Jüri, davaya ve davanın sonucuna hangi yasaların uygulanacağına, sanığın ne tür cezaya çarptırılacağına, kaç yıl ceza alacağına karar vermez. Bunları takdir edecek makam yargıçtır.
Oybirliği veya yeterli oy çoğunluğu sağlayamayarak karar veremeyen jüriye, 'hung jury (askıda jüri)' denir. Böylesi bir durumda yargıç davayı düşürebilir veya yeni bir jüri heyeti oluşmasına karar verebilir.
JÜRİ NASIL SEÇİLİR?
ABD'nin birçok eyaletinde jüri üyeleri, seçmen numarası veya ehliyet numarası sırasıyla seçilir. Sırası gelen potansiyel adaya önce, jüriliğe ehil olup olmadığını belirlemek için, Amerikan vatandaşlık durumunu, İngilizce anlayıp anlamadığını, özürlü olup olmadığını veya jüri olmaya engel bir durumu olup olmadığını soran bir form gönderilir. Ehil olanlar jüri havuzuna dahil edilir ve jüri görevi süresince çağrıldıkları duruşmalara katılırlar.
JÜRİYE İTİRAZ HAKKI VARDIR
Jürilere geçmişleri, işleri, bazı ideolojik konulardaki görüşleri sorularak adil bir hükmün tesisine ehil olup olmadıklarına karar verilir. Her tarafın, belli sayıda jüriyi itiraz ederek eleme hakkı vardır. Kritik davalarda bu sıkça yaşanır ve jürili davaların başlaması tarafların bu jüri itirazları yüzden ilan edilen tarihten geç başlayabilir.
JÜRİ GÖREVİ ZORUNLUDUR
Sırası gelen ve jüri görevine çağrılan vatandaş için jüriye katılmak zorunludur. Ancak, uygulamada jüri görevine katılmayanlar, cezai işlem yerine bir sonraki jüri havuzuna konulur. Bununla beraber üst üste birkaç jüri görevi davetine icabet etmeyenler hakkında mahkemeye zorla getirme veya diğer bazı cezai işlemler uygulanır.
İşverenler, jüri görevine çağrılan çalışanlarına izin vermek zorundadır. Ancak, jüri görevindeyken çalışmadığı sürenin maaşını ödemek zorunda değildir. Jüri görevine giden kamu görevlilerinin ise maaşı kesilmez.
Kaynak: Amerika Bülteni
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Genç Kız, Kendisini Taciz Eden Sapığı Görüntüleyip Yakalattı
- Polis Toma'yla Islattı, Eylemciler Çöp Konteynerlerini Yakarak Isındı
- Melania Trump'ın Noel Süslemeleri Sosyal Medyayı Korkuttu
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü, Talimatlar Kandil'den Dedi, Pkk'nın Abd'yle Kirli İlişkisini Anlattı
- Havalimanındaki X-Ray Cihazından Geçen Yaşlı Çiftin Bavulundan 200 Hamam Böceği Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar