ABD İLE KATAR, TERÖRLE MÜCADELE MUTABAKAT İMZALADI
Reuters haber ajansı, Katar ile ABD arasında terörizmin finanse edilmesinin engellenmesi ve terörle mücadele konusunda ortak muatabakat bildirisi imzalandığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kıdemli danışmanı R.C. Hammond, basına yaptığı açıklamada, "Katar ve ABD, Katar'ın terörle mücadeleyi güçlendirmek ve terörün finansmanı konusuna eğilmek için bundan sonraki çabalarının çerçevesini çizen bir mutabakat zaptı imzaladı" dedi.
ABD, KATAR İLE ANLAŞTI
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kıdemli danışmanı R.C. Hammond, basına yaptığı açıklamada, "Katar ve ABD, Katar'ın terörle mücadeleyi güçlendirmek ve terörün finansmanı konusuna eğilmek için bundan sonraki çabalarının çerçevesini çizen bir mutabakat zaptı imzaladı" dedi.
"BENCE BU POZİSYON ÇOK MAKUL"
Doha ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Tillerson, "Katar'ın pozisyonunun oldukça net olduğunu düşünüyorum. Ve bence bu pozisyon çok makul." ifadelerini kullandı.
KATAR EMİRİ İLE BİR ARAYA GELDİ
ABD Dışişleri Bakanı, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Tani ile bir araya geldi.
Görüşmenin sonunda, tarafların uzlaşmaya vardığı duyuruldu.
KATAR, TERÖRİZME DESTEK VERMEKLE SUÇLANIYOR
Katar, 5 Haziran tarihinden bu yana Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkelerin tecriti altında. Hava, kara ve deniz sınırları kapatılan ülke, 'terörizm'e destek vermekle suçlanıyordu.
Kaynak: haberinburada
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